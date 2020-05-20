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Плюс 7 кілограмів: Зінченко переплутав футболіста "Манчестер Сіті" з водієм автобуса

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Кумедний епізод стався на базі "Манчестер Сіті" після відновлення занять команди.

Олександр Зінченко прокоментував в рамках ефіру програми "Залишайся з футболом" вихід "містян" з карантину і в своєму стилі згадав про зустріч з Лероєм Сане – німець набрав кілька зайвих кілограмів.

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"Коли я їхав, побачив Лероя Сане. Спочатку я його не впізнав, подумав - це наш водій автобуса. Переговорив з ним трохи, "траванув" за "Баварію" – він уникнув розмови. Думаю, що там все "на мазі", але з вагою у нього проблеми. Сказали, що у нього плюс сім кілограм", – відзначив Зінченко.

Що відомо про відновлення АПЛ

  • 19 травня клуби найсильнішого чемпіонату в світі повернулися до тренувань. Правда, поки що футболісти займаються малими групами.
  • Уряд Великобританії дав дозвіл на проведення спортивних заходів без уболівальників з 1-го червня.
  • АПЛ може відновитися 12 червня. Однак клуби досі дискутують щодо місця проведення матчів. Поєдинки можуть проводитися на нейтральних полях.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Манчестер Сіті Олександр Зінченко Теніс
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