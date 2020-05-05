Ф'юрі про Джошуа: Він абсолютно не страшний, як великий плюшевий малюк

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) оцінив рівень володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі переконаний, що Ентоні Джошуа не завдасть йому ніяких проблем в рингу. Слова британця цитує ESPN.

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Джошуа абсолютно не страшний, це точно. Він як великий плюшевий малюк. Чому я повинен вірити в нього, якщо його побив Енді Руїс? Він же заміна, яку знайшли в останню хвилину. Він важив 136 кілограм, не тренувався, але Ентоні Джошуа не показав нічого навіть у реванші,

– заявив Ф'юрі.

В останньому бою Тайсон розібрався з Деонтеєм Уалйдером у реванші, відібравши у американця чемпіонський титул WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, Ф'юрі необхідно перемогти Ентоні Джошуа, який володіє трьома чемпіонськими поясами в суперважкому дивізіоні.

Наступний поєдинок Ф'юрі повинен був провести також проти Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), однак через пандемію коронавірусу бій був відкладений на невизначений термін.

У свою чергу, Ентоні Джошуа має провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Бій повинен відбутися 25 липня.

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