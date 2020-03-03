По стопах Маліновського: талановитий вихованець "Шахтаря" зацікавив топ-клуб Італії

Хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков, права якого належать "Шахтарю", може перебратися в топ-чемпіонат прийдешнім влітку. У послугах 23-річного гравця зацікавлена "Сампдорія".

Італійці готові почати переговори з "Шахтарем", орієнтовна пропозиція – від 3 до 5 млн євро. Орендна угода "гірників" з "Ференцварошем" розрахована до кінця поточного сезону.

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Згідно Transfermarkt, особистий контракт Зубкова з "Шахтарем" діє до 30 червня 2022 року, а його ринкова вартість – 1,2 млн євро.