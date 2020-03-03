По стопах Маліновського: талановитий вихованець "Шахтаря" зацікавив топ-клуб Італії
Хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков, права якого належать "Шахтарю", може перебратися в топ-чемпіонат прийдешнім влітку. У послугах 23-річного гравця зацікавлена "Сампдорія".
Італійці готові почати переговори з "Шахтарем", орієнтовна пропозиція – від 3 до 5 млн євро. Орендна угода "гірників" з "Ференцварошем" розрахована до кінця поточного сезону.
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Згідно Transfermarkt, особистий контракт Зубкова з "Шахтарем" діє до 30 червня 2022 року, а його ринкова вартість – 1,2 млн євро.
- Український нападник прекрасно адаптувався в Угорщині, ставши одним з лідерів "Ференцвароша". В активі Зубкова 9 голів і 8 асистів у 33 матчах за команду Сергія Реброва.
- За "Шахтар" вінгер провів 23 матчі, відзначившись лише однією результативною передачею. До "Ференцвароша" гравець також грав на правах оренди за "Маріуполь" в сезоні 2018/2019.
- "Ференцварош" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, маючи в своєму активі 49 очок після 21 зіграного матчу. У наступному турі команда Сергія Реброва, за яку виступає ще один українець Ігор Харатін, зіграє 7 березня проти "Залаегерсега".
- "Сампдорія" в Серії А йде на 17 місці. Відрив від зони вильоту складає одне очко. У найближчому турі чемпіонату Італії "Сампа" битиметься з "Ромою" 8 березня.
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