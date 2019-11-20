По стопах Ярмоленка: лідер "Динамо" Циганков зацікавив "Боруссію" Дортмунд

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Віктор Циганков / 1927.kiev.ua

Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив в сферу інтересів дортмундської "Боруссії".

Також, за інформацією Fotospor, українського вінгера переглядають скаути "Баварії, "Ліверпуля" і "Тоттенхема".

До слова: Німецький гранд влітку пропонував 20 млн євро за Циганкова

Контракт Віктора з "Динамо" розрахований до кінця червня 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Циганкова 5 голів і 6 гольових передач в 20 матчах за "Динамо" у всіх турнірах.

Днем раніше стало відомо про інтерес до Циганкова з боку "Галатасарая". Зазначалося, що головний тренер "Львів" Фатіх Терім повинен прийняти рішення про запрошення українця після знайомства зі звітами селекційної служби.

 

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Динамо Віктор Циганков Баварія ФК Боруссія Д ФК Ліверпуль
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