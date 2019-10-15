Побачив 11 левів, які билися до кінця, – Шевченко про збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Португалією в рамках відбору Євро-2020. Українці здобули важку перемогу з рахунком 2:1.

Шевченко заявив, що зумів вивести збірну України на Євро-2020, що обіцяв раніше.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Чесно скажу, важко говорити, тому що стільки емоцій було віддано в цьому матчі. Вдячний Києву і всій Україні за таку підтримку. Думаю, що команда вистояла останні 15 хвилин тільки завдяки такій підтримці наших трибун. Хлопці всі знають, наскільки зараз вболівають за футбол, за збірну. Думаю, це додатковий стимул для кожного з них,

– сказав Шевченко.

Наставник "синьо-жовтих" подякував журналістам та команді, яка билася до кінця.

Хочу подякувати команді. Я сьогодні побачив 11 левів, які билися до кінця. Вдячний їм, тому що було нелегко. Три роки тому ми прийшли й поміняли кардинально все. Їм сподобалася ідея, вони закохалися у неї. Ми продовжуємо це робити,

– резюмував тренер.

Шевченко відмовився коментувати момент з пенальті в другому таймі. Як відомо, Ентоні Тейлор призначив сумнівний одинадцятиметровий через руку Тараса Степаненка.

Ключовий момент – перший тайм. Ми трохи змінили нашу тактику. Думаю, ви помітили, що ми зробили. Думаю, це і принесло свої плоди. Думаю, португальці трохи не очікували. Ми знали, де будуть вільні зони, тому поставили Марлоса трохи попереду. Для Ярмоленка та Яремчука відразу ж відкрилися зони, тому два голи прийшли.



Була дуже впевнена гра в обороні в першому таймі. Дуже добре переміщалася середня лінія, ми грали компактно. Практично нічого не давали зробити, крім стандартів. У другому таймі ми знали, що граємо проти сильної команди. Португальці додали дуже сильно,

– зазначив Шевченко.

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Збірна України виграли шість матчів у групі B й один зіграла внічию. В активі "синьо-жовтих" 19 очок, що дозволило команді виграти групу. Збірна України з футболу втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи.