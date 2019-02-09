Побиття боксером школяра у Києві: стало відомо про нових жертв

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Віктор Сидоренко побив підлітків
Віктор Сидоренко побив підлітків / Фото з відкритих джерел

Жертвами боксера Віктора Сидоренка, який побив в Києві підлітка за кинутий в лобове скло сніжок, в той день стали ще двоє дітей.

Спорт 24 повідомляв, що у Києві водій побився з підлітками, які закидали його автомобіль снігом. Згодом виявилося, що чоловік – це Віктор Сидоренко – професійний боксер та чемпіон світу з кікбоксингу.

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Про нових постраждалих у інциденті написав батько потерпілого хлопчика Олексій Вовк у Facebook. За його словами, зараз всі троє школярів госпіталізовані і перебувають на стаціонарному спостереженні.

Чоловік розповів, що його син грав у сніжки на вулиці разом зі своїми друзями – в компанії було 4 хлопчика і 2 дівчинки. Один сніжок нібито полетів в сторону і зачепив автомобіль Сидоренка.

Мені дуже складно впоратися зі своїми емоціями, в зв'язку з вчорашньою ситуацією яка сталася з нашим сином Кирилом та іншими дітьми. Вчора, після школи, наш син, в компанії своїх однокласників, серед яких було 4 хлопчика і 2 дівчинки, грав в сніжки. Діти перекидалися між собою, веселилися і раділи. Одна сніжка вилетіла в сторону узбіччя проїжджої частини і зачепила автомобіль. У слід за цим з автомобіля (в який потрапив сніг) вилетів водій і почав наносити професійні удари руками і ногами по нашому синові і його двох друзів,
– написав батько потерпілого.

Олексій Вовк зазначив, що сподівається на адекватну реакцію з боку Федерації боксу України і правоохоронних органів, адже Сидоренко є професійним спортсменом і керує власною школою.

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Теги: Спорт Бокс Новини Києва Скандал
Джерело: 24 Канал
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