Побороли нерівних по силі і розміру суперників: неймовірні приклади з історії спорту

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у сучасному житті чимало таких собі наслідувачів Давида, який зміг побороти в рази більшого від себе Голіафа. Деякі спортсмени б'ють справжні рекорди і перемагають здавалось би нерівних по силі і розмірах собі суперників. Наприклад, Майк Тайсон на початку кар'єри поборов на 16 кілограмів важчого на та 18 сантиметрів вищого боксера.

Також у випуску:

Великий спорт – справа важка, зате прибуткова. Але у професії є мінус – вона нетривала. У 30-40 років тебе вже записують у ветерани. Та і від травми ніхто не застрахований. А вона може поставити "хрест" на кар'єрі. Тому практично усі зірки намагаються створити запасний варіант доходу – власний бізнес. Про найбільш незвичні бізнеси спортсменів – дивіться у програмі "Спорт навиворіт".

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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