Почали випадати зуби: легендарного українського тренера в Китаї примусово закрили на карантин

Легендарний український тренер Леонід Колтун тричі був головним тренером китайського клубу "Цзянсу Сайнті" з Нанкіна. Під час другої каденції українець пережив пригоду, яка запам'яталася йому на все життя.

Про це Леонід Якович розповів у розмові з Mixsport.

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"Пандемія SARS, або атипова пневмонія постукала в двері. На той момент в футбольному плані все складалося чудово. Йдемо на першому місці. Життя вдалось! І тут як фільм жахів. Магазини, ресторани, торгові центри – все закривається. Поліція. Собаки. Чотири місяці карантину. У Китаї паніка. Чемпіонат призупинили", – сказав Колтун.

Хотів полетіти додому. Їду в аеропорт. Трохи застудився. Там тепловізори, у мене температура 37,5. Забрали документи і телефон, відправили за місто в барак на карантин. Там близько 200 чоловік. Всі в шоці. Мені взагалі весело - телефону немає, мови не знаю. Пожалів, що не навчився медитації. Пробув там 10 днів. Харчування трохи гірше, ніж в 5-зірковому готелі - раз в день привозили коробку рису. Коли вийшов звідти – землю цілував. Навіть у футболі у мене такого стресу не було. Тоді, як і зараз, весь світ був приголомшений. Через місяць після карантину почали випадати зуби. З'явилися проблеми з суглобами. Потягнуло додому.

Додамо, що Леонід Колтун тренував "Цзянсу Сайнті" у період з 2000-го до 2004 року з перервами.

Як Леонід Колтун потрапив у "Цзянсу Сайнті"?

У 2000 році в одному з ресторанів Києва випадково зустрівся з професором, який викладав в інститут фізичної культури. У нього в аспірантурі працював китаєць, який мав відношення до клубу "Цзянсу Сайнті" з міста Нанкін. Потрібен був тренер. Колтуна по телефону переключили на китайця, який запропонував Леоніду Яковичу летіти в Китай. Він погодився. Візу йому зробили за годину. Наступного дня Колтун вже був у літаку.

Українського тренера там зустріли вороже. Улаштували йому перевірки, шукали недоліки в кваліфікації. Не знайшовши, підписали з ним контракт на чотири місяці. Потім ще шість разів наново підписували угоду.

Команда прогресувала. У другому колі піднялася із 7 місця на 1-ше. Українець налагодив дисципліну, дав тактику. Тренування зробив інтенсивнішими, але менш тривалими. У Китаї дивувалися з успіхів команди. Навіть судити матчі "Санті" вперше запросили арбітрів із сусідньої Кореї.

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