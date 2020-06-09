Головний тренер "Карпат" Роман Санжар розповів про стан футболістів та персоналу, які отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Здорові гравці працюють за індивідуальною програмою.

Про це повідомив наставник львів'ян для офіційного сайту вболівальників клубу.

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За його словами, усі футболісти нормально почуваються, жодних симптомів немає. А от у деяких людей із персоналу почали з'являтись симптоми.

Головний тренер постійно підтримує зв'язок, щоб знати про самопочуття інших.



Інші хлопці теж перебувають на карантині, але вони отримали індивідуальні завдання, працюють по можливості.

Коронавірус у "Карпатах": головне

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" вирішили піти на двотижневий карантин.

Євген Дикий заявив, що якщо після карантину повторний тест футболістів знову буде позитивний – це позаштатна ситуація.

Львів'ян вже покинули декілька футболістів. Центральні захисники з Люксембургу Тім Халл та Марвін Мартінс. Розірвав клуб також контракт за взаємною згодою із Кирилом Кириленком, який не зміг закріпитись у складі львів'ян.