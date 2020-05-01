Початок ери генія: 15 років тому Мессі забив свій перший гол за "Барселону" – відео

1 травня 2005 року, рівно п'ятнадцять років тому, свій перший гол за основну команду "Барселони" забив Ліонель Мессі. З цього моменту почався ріст і розвиток гравця, якого вважають одним з найкращих в своєму поколінні і в історії футболу в цілому.

Майбутній шестиразовий володар "Золотого м'яча" вийшов на поле на 88-й хвилині домашнього поєдинку з "Альбасете", замінивши Самуеля Ето'О. Цього часу 17-річному аргентинцеві вистачило, щоб забити двічі, пише 24 канал.

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На 90-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь каталонців, арбітр несправедливо не зарахував гол Мессі, углядівши офсайд, але вже в компенсований час юний аргентинець таки домігся свого і подвоїв перевагу своєї команди після блискучого пасу бразильця Роналдіньо.

Перший гол Ліонеля Мессі за "Барселону": дивіться відео

Той матч "Барселона" виграла з рахунком 2:0 і вперше за останні шість років стала чемпіоном Іспанії. По суті, почалася нова ера – ера Лео Мессі. З тих пір "блаугранас" здобули ще десять титулів Ла Ліги, шість разів виграли Кубок Іспанії, вісім разів – Суперкубок Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА, тричі – клубний чемпіонат світу. І все це при безпосередній участі Ліонеля Мессі. Сам аргентинець шість разів визнавався найкращим гравцем планети.

Зараз на його рахунку – 627 голів за "Барселону" протягом шістнадцяти сезонів (один з них – не завершений). В середньому це 39 голів за сезон.

А якщо брати за точку відліку сезон 2008/09, коли Мессі став беззаперечно основним гравцем каталонців, то в середньому його результативність становить 51 гол за футбольний рік. 34 командних титули з "Барселоною" та ряд індивідуальних нагород.

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