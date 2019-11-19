Почеттіно офіційно покинув посаду головного тренера "Тоттенхема"

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Маурісіо Почеттіно / GETTY IMAGES

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" аргентинець Маурісіо Почеттіно покинув свій пост. Англійський клуб звільнив Почеттіно.

Про відставку Почеттіно повідомляється на офіційному сайті англійського клубу. Причиною відставки стали невдачі "шпор" у новому сезоні.

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Почеттіно очолював "Тоттенхем" з сезону 2014/15. У минулому сезоні аргентинський фахівець довів команду до фіналу Ліги чемпіонів, в якому "шпори" програли "Ліверпулю" з рахунком 0:2.

У травні 2018 року Почеттіно підписав новий контракт з "Тоттенхемом" до 2023.

У цьому сезоні "Тоттенхем" набрав 14 очок в 12 матчах і займає тільки 14-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Раніше Почеттіно працював в таких командах, як "Еспаньйол" і "Саутгемптон".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Новини Спорту
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