Почеттіно офіційно покинув посаду головного тренера "Тоттенхема"

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" аргентинець Маурісіо Почеттіно покинув свій пост. Англійський клуб звільнив Почеттіно.

Про відставку Почеттіно повідомляється на офіційному сайті англійського клубу. Причиною відставки стали невдачі "шпор" у новому сезоні.

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Почеттіно очолював "Тоттенхем" з сезону 2014/15. У минулому сезоні аргентинський фахівець довів команду до фіналу Ліги чемпіонів, в якому "шпори" програли "Ліверпулю" з рахунком 0:2.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 ноября 2019 г.

У травні 2018 року Почеттіно підписав новий контракт з "Тоттенхемом" до 2023.

У цьому сезоні "Тоттенхем" набрав 14 очок в 12 матчах і займає тільки 14-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Раніше Почеттіно працював в таких командах, як "Еспаньйол" і "Саутгемптон".