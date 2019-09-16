Почув Зеленського: Коноплянка назвав несподівану причину повернення в Україну

Новачок "Шахтаря" Євген Коноплянка оригінально пояснив причину переходу в донецький клуб.

Євген Коноплянка повернувся в Україну заради уболівальників. Про це сам футболіст заявив в ефірі програми "Профутбол".

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Чому я повернувся на рідну землю? Почув слова президента про те, що потрібно повертатися в Україну. Насправді, чому б і ні, чому не повернути чемпіонат, який був 4 роки тому? В Європі все теж добре, хороші чемпіонати і команди, але своїх людей ми будемо радувати? Вони теж занудьгували, як я чув. Народ теж хоче бачити той футбол, який показує Європа. Я першим пішов, а тепер першим повернувся.



Я скучив за чемпіонатом України, це мій дім. Наші люди, наш менталітет. Сподіваюся, через моє повернення на стадіон прийде на три людини більше. Потім прийде Ярмоленко, а це ще плюс пять осіб. Можливо, ми знову зацікавимо людей футболом,

– сказав Коноплянка.

Спорт 24 писав, що Коноплянка став гравцем "Шахтаря" в останній день роботи трансферного вікна. Вінгер вже встиг дебютувати за нову команду в товариському матчі.

Півзахисник покинув Україну влітку 2015 року, коли перейшов з "Дніпра" в "Севілью". Однак в Іспанії Коноплянка заграти так і не зумів і через рік перебрався в "Шальке" на правах оренди.

У минулому сезоні 29-річний Коноплянка не проходив в основу "Шальке", забивши 1 гол і віддавши 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "кобальтових".