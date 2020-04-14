Подобається в Путіні те, що в Росії є спорт: Алієв про РФ, Крим та російський паспорт

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв дав інтерв'ю російському виданню Sport24. Олександр, який народився в Росії, розповів про ставлення до президента РФ Володимира Путіна та прокоментував анексію Криму.

Алієв народився у Хабаровську і тривалий час виступав у Росії. У РФ продовжують жити батьки Олександра, проте він тривалий час вже у Києві.

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За словами Алієва, він не активно слідкує за ситуацією в РФ, але іноді дивиться новини.

У мене батьки живуть в Курську. Можу запитати у них, як справи. Але мій батько і я мало говоримо про політику,

– сказав ексдинамівець виданню Sport24.

Алієва заявив, що йому подобається у президенті РФ Путіні те, що в Росії є спорт.

"Як до нього ставитися, якщо він вже 20 років президент? Очевидно, як люди голосують ... Нехай Путін робить все для росіян, для людей похилого віку, щоб вони жили нормально. Але ще раз, ми всі чудово розуміємо, що всюди всі крадуть", – зазначив Алієв.

Що мені подобається у Путіні – так це те, що в Росії є спорт. Розвинуті всі види. А в Україні цього немає. Був футбол, і то його вбили і загубили,

– сказав Алієв.

Алієв підтвердив, що в нього є російський паспорт. Однак футболіст не голосуватиме за поправки до Конституції РФ, які анулюють термін правління Путіна в РФ.

"Чув, що можуть анулювати терміни правління Путіна. Захопив, як то кажуть, владу. Я не розбираюся в політиці, але можу сказати точно, чого хочу – порядку в країні. А голосувати за поправки я не маю права.

Так, паспорт є, але я його просто відновив для того, щоб в "Локомотиві" не вважатися іноземцем. А на голосування, повторюся, я не ходжу", – зазначив Олександр.

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Він також заявив, що відчуває себе більше українцем, аніж росіянином.

Я народився в Хабаровську і дуже люблю це місто. 12 років там прожив. Але в Україні я вже 20 років. Тому я більше українець,

– додав ексфутболіст.

На запитання про Крим, Алієв відповів, що кримчани для нього залишаються українцями.

"Коли я приїхав в Україну, він був українським. Зараз – це Росія. Але кримчани були і залишаться для мене українцями. Десь я дивлюся новини, де кримчани скаржаться. Але самі розумієте, по телевізору все можуть говорити... Гарного не почуєш, завжди щось погано", – сказав ексдинамівець.

"Я приїхав у молодості в Україну, і пам'ятаю, їздив на збори з київським "Динамо" в Ялту. Тоді існувала команда "Таврія" з Сімферополя – вони грали в чемпіонаті України.

Крим – це Україна. Хочу, щоб братні народи Росії і України жили так само, як це було до 2013 року. Щоб ми дружили і добре ладнали, для мене це важливо.

Повернути Крим Україні? Це президенти повинні між собою домовлятися. Те, що ми бачимо по телевізору, що там Порошенко звинувачують... Ніхто нічого не знає. Якби люди знали правду, то все б давно вирішилося. І ніхто б не забирав у нас Крим, все було б нормально", – резюмував Алієв.

Що відомо про Алієва?

35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".

У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".

Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.

Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".

Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".

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