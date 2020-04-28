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Подовжувач замість скакалки: Віталій Кличко показав, як розминається у кабінеті – відео

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Віталій Кличко
Віталій Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва та легендарний український боксер Віталій Кличко продемонстрував, як розминається у власному кабінеті. Вічний чемпіон світу за версією WBC записав відео свого тренування.

Замість скакалки Віталій Кличко використав звичайний подовжувач, віджався прямо на підлозі та відпрацював декілька ударів, повідомляє 24 канал.

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У кабінеті мера Києва також є невелика боксерська груша та стилізований пояс чемпіона світу WBC.

"Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям", – написав Кличко у фейсбуці.

Кличко також закликався киян "триматися", щоб перший етап послаблення карантину настав якнайшвидше.

Що відомо про послаблення карантину?Київська влада розробила план виходу з карантину. Перший етап може початися вже 12 травня та передбачає можливість відкриття непродовольчих магазинів до 300 метрів. Натомість надалі закритими будуть спортивні майданчики.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Віталій Кличко Новини Спорту Бокс Спорт
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