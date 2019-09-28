Погба висунув жорсткі умови "Манчестер Юнайтед": хоче найбільшу зарплату в історії футболу

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Поль Погба
Поль Погба

"Манчестер Юнайтед" намагається втримати півзахисника Поля Погба. Однак щоб француз продовжував виступи на "Олд Траффорд", манкуніанцям доведеться викласти чималу суму.

Поль Погба повернувся до МЮ у 2016 році. В Англії півзахисник отримує дещо більш як 15 мільйонів фунтів стерлінгів. І його контракт діє до 2021 року. При цьому що клуб має право продовжити з ним угоду ще на один рік в односторонньому порядку.

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Та за даними Tuttosport, Погба не проти продовжити угоду з "МанЮнайтед" на довший термін. Однак висунув доволі жорсткі фінансові умови. Француз хоче отримував 600 тисяч фунтів в тиждень. Якщо перевести цю суму в євро, то в рік вийде 34 мільйони. Таким чином гравець стане найбільш високооплачуваним футболістом. Поки що цей звання утримує Кріштіану Роналду, якому в італійському "Ювентусі" платять 31 мільйон євро на рік.

Та варто нагадати, що Погба активно цікавився мадридський "Реал". Однак невідомо, чи захоче керівництво іспанського клубу платити гравцю таку зарплату, яку він вимагає у МЮ.

До слова: Поль Погба купив ротвейлера за 15 тисяч фунтів, щоб захиститися від фанатів: фото

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед
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