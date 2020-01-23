Показали хороший рух: Михайличенко прокоментував розгромну перемогу "Динамо" на зборах

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував розгромну перемогу команди над "Вардаром" (4:0).

Наставник залишився задоволений грою киян і взаємодією досвідчених і молодих футболістів.

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Це була дуже важлива гра, як і будь-яка на зборах, оскільки, крім того, що ми отримали фізичне навантаження, нам ще й дістався хороший спаринг-партнер. Ми показали хороший рух, домоглися результату, хоча він і не є на даний момент головним. Вдало завершився ще один робочий день,

– цитує Михайличенка офіційний сайт "Динамо".

– Чи виправдала ваші очікування зв'язка Вівчаренко – Піварич на лівому фланзі?

– Піварич – досвідчений футболіст, який раніше грав на цій позиції і вміє там діяти. Згадана вами зв'язка сьогодні зіграла досить добре, незважаючи на те, що в такій комбінації хлопці перебували вперше. Радий за Костю, за його дебют, він зіграв надійно, швидко. Вважаю, він може і повинен прогресувати.

– У першому таймі Буяльський діяв, як правий півзахисник зі зміщенням у центр, і став автором першого забитого м'яча. Вам сподобалася його гра?

– Ми не тільки від Віталія, а й від усієї середньої лінії вимагаємо виконання великого обсягу роботи, гарного руху, змін позицій, тож нічого дивного в цьому немає. Хлопці забили хороші м'ячі.

– Кадірі в цьому матчі діяв, як півзахисник, хоча раніше грав на позиції центрального захисника. Ви спеціально розвиваєте у гравців універсалізм?

– Це його дві позиції, конкретно сьогодні ми хотіли подивитися, як він виглядає в середині поля. Ми міняємо не тільки зв'язки, групи, але й хочемо, щоб усі футболісти добре один одного розуміли і взаємодіяли.

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– Чи будуть Нещерет, Вівчаренко і Забарний надалі задіяні в "Динамо" U19 під час матчів Юнацької Ліги УЄФА?

– У нас буде розмова з їхнім тренером Ігорем Костюком щодо цього, але я думаю, що так. Матч із загребським "Динамо" дуже важливий для клубу і для команди, тому вони гратимуть 12-го лютого за юнацький склад.

Раніше на зборі в Туреччині "біло-сині" зіграли внічию з "Легією" (1:1) і обіграли "Нефтчі" (2:1). У п'ятницю, 24 січня, "Динамо" зіграє з "Хайдуком".