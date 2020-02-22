24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Покер Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" розгромити "Ейбар"

-
Ліонель Мессі / Getty Images

Ліонель Мессі дуже скучив за улюбленою справою. Свою 4-матчеву серію без голів аргентинець перервав покером у матчі проти "Ейбара".

Першого тайму лідеру Барселони вистачило для того, аби відзначитись хет-триком. Четвертого від аргентинця гості проковтнули на

Цікаво: Новачок "Барселони" Брейтвейт осоромився на представлені, виконуючи футбольні фінти: відео

Четвертого від аргентинця гості проковтнули на 87-й, ну а крапку у побоїщі поставив Артур Мело.

Результат
"Барселона" – "Ейбара": 5 – 0

Мессі довів свій гольовий доробок в поточному сезоні Прімери до 18 м’ячів і зміцнив лідерство в бомбардирській гонці.

Відео: Покер Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" розгромити "Ейбар"

 

У будинку ексглави МЗС Кожари вбили ексголову "Інтера" Старицького: нові дані від поліції
сьогодні
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Ліонель Мессі Новини Спорту ФК Барселона Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 23:07 Берінчик вийшов на бій з Сармієнто в яскравому образі Халка – ефектне відео
Юрій Семенюк
сьогодні 19:06 19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 18:18 Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині
Андрій Тудовші
сьогодні 18:07 Футболіст збірної України забив п'ятий гол за турецький клуб у сезоні – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 16:34 "Челсі" на класі переміг "Тоттенхем" та закріпився у зоні Ліги чемпіонів: відео голів
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук