Поки бою Ломаченко – Девіс не буде, – промоутер

Чемпіон WBA в першій легкій вазі Джервонта Девіс прийняв рішення перейти в легкий дивізіон. Відтак, боксер тепер в одній ваговій категорії з Василем Ломаченком.

Девіс відмовився від звання "суперчемпіона" WBA й посів 1-й рядок в оновленому рейтингу організації в ліміті легкого дивізіону.

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Це в майбутньому передбачає, що Девіс може отримати бій проти Ломаченка. Василь є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO.

Наступним суперником Девіса стане колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Юріоркіс Гамбоа. Цей бій планують організувати 7 грудня або на початку 2020 року.

Водночас промоутер українця Боб Арум вважає, що найближчим часом бій Ломаченко – Девіс не відбудеться.

Послухайте, якби промоутер Девіса Флойд Мейвзер вірив у те, що в його хлопця є хоч якісь шанси в бою з Ломаченком, ми б уже давно з ним домовилися. Ви зрозумійте, у мене чудові стосунки з Флойдом і главою компанії Mayweather Promotions Леонардом Еллербі. Поки що бою не буде. Мабуть, Флойд вважає, що Джервонта занадто молодий і ще не готовий змагатися з Ломаченком,

– сказав промоутер.

Арум не збирається критикувати Мейвезера та розуміє його рішення.

Легко говорити, що в Ломаченка всього 15 боїв у профі. Але не забувайте деякі важливі речі. У нього майже 400 поєдинків у любителях і дві перемоги на Олімпійських іграх. Хто ще може таким похвалитися? Правильно, ніхто. Такого досвіду немає більше ні в кого. Тому, якщо Флойд вважає, що Джервонта ще не готовий, то я з ним погоджуся. Повторюся, якби він вірив у шанси Девіса, то ми б домовилися про поєдинок за 2 секунди,

– резюмував Арум.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом. Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.

Поки свій останній бій Джервонта провів 28 липня й переміг панамця Рікардо Нуньєса. Ломаченко 31-го серпня рішенням суддів здолав Люка Кемпбела.