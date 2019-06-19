Поки не вдасться організувати бій з Ломаченком, – Берінчик

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (11-0, 7 КО) розповів про можливий бій з іншим українцем Василем Ломаченком (13-1, 10 КО).

Спорт 24 писав, що промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO, яким володіє саме Василь.

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З Ломаченко ми в нормальних відносинах. Коли буду офіційним претендентом або він захоче на спаринг з сьомим номером рейтингу... Але поки ні мені, ні компанії не вдасться організувати цей бій. Він не цікавий ні публіці, ні Васі.

Мені це цікаво, звичайно. Із задоволенням. Давайте, вискакуємо, виходимо, б'ємося, програємо, виграємо, падаємо, все робимо,

– заявив Берінчик у власному блозі на Tribuna.com.ua.

31-річний Беринчик у квітні захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО).

Що стосується 31-річного Ломаченко, то в середині квітня він захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки і вибув з ладу на кілька місяців.

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