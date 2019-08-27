Покращення результату у спорті: основні помилки новачків при тренуванні

Надзвичайно багато людей, не задумуються над тим, що тренуючись, допускають багато помилок, які заважають їм досягати потрібних та таких бажаних результатів. Тому пропонуємо вчитись на чужих помилках і прогресувати в тренуванні, домагаючись тієї мети, яку перед собою ставимо, коли йдемо в зал.

Отож, пропонуємо розглянути основні помилки новачків при тренуванні:

Тренування на голодний шлунок

Дуже часто люди приходять займатись фізичним навантаженням у спортивний зал, не поснідавши чи не пообідавши, до прикладу. В такому випадку Ви робите велику помилку, адже звідки організм буде брати енергію? Відповідь проста – з ваших м’язових структур. Ви приходитимете в спортивний комплекс, щоб тренувати та збільшувати в обсязі м’язи, а організм буде їх попросту спалювати. Тому, обов’язково за 1,5-2 години до тренувань постарайтесь повноцінно поїсти.

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Відсутність розминок

Розминка це те, що не тільки вбереже вас від неприємних травм, а й підготує до фізичного навантаження під час тренування. Не рекомендується відразу переходити до вправ, завжди виконуйте розминку протягом 5-10 хвилин. Це розігріє і підготує ваші м’язи та суглоби.

Тренуватись надзвичайно мало, або ж тренуватись занадто багато

Діапазон для кожної групи м’язів повинен бути в певних рамках – не менше трьох та не більше десяти разів за підхід. Тому що є певні обмеження під час тренувальної програми, виходячи із яких Ви не отримуєте потрібного та такого бажаного прогресу. Тільки Ваші м’язи отримують стрес, який згодом відіб’ється на ефективному відновленню.

Залежність від одних і тих же вправ

Ніколи не варто розпочинати та будувати своє тренування з одних і тих же самих вправ. До прикладу, якщо ж Ви тренуєте грудну групу м’язів, то не варто постійно зациклюватись на жимі лежачи. А якщо ж тренуєте спину – не обов’язково розпочинати з тяги верхнього блоку… Змінюйте програму тренування, тільки тоді ж буде помітний ефект.

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Занадто велика кількість повторів при тренуванні на силу

Якщо ж ви й вирішили розвивати силову міць, як і більшість людей, тоді працюйте в діапазоні від трьох до п’яти разів на підхід. Тому що не завжди велика кількість повторів та підходів є ефективною методикою.

Завжди плануйте своє тренування

Місяць, два, а то й пів року. Потрібно розбити свої тренування для того, щоб тіло не надто виснажувалось під час одного тренування. Налаштуйте свою періодизацію та слідкуйте за об’ємом та інтенсивністю. Ви повинні відстежувати ваш прогрес, а не просто відвідувати спортивний зал. Виконувати різноманітні та недієві виправи – це не правильне тренування.

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Надто малий або ж занадто великий інтервал відпочинку при підходах

Звісно, все залежить від цілі вашого тренування. Проте, дуже малий виділений час на відпочинок заставляє вас втрачати енергію та інтенсивність при наступних підходах. А надто велика кількість часу не дають отримати достатнього метаболічного стресу.

Не повне відновлення після минулого тренування, або одужання від хвороби

Якщо ви відчуваєте слабкість, мінливість сил чи сильний біль у м’язах – значить вам потрібний хороший відпочинок. Адже, чому б не дати організмові відновитись і не повернутись в спортивний зал вже з новими силами? Почніть сприймати відновлення настільки ж серйозно, як і необхідність складати детальний план свого майбутнього тренування.

Автор: Назарій Дзюбановський