Поль Погба купив ротвейлера за 15 тисяч фунтів, щоб захиститися від фанатів: фото

Не надто вдалі результати "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті змушують гравців команди думати про свій захист. І витрачати на це чималі кошти.

А от і причина: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник МЮ Поль Погба купив ротвейлера за 15 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun. Собаку він купив у спеціалістів з Chaperone K9, які й підтвердили цей факт. А також виклали фото з гравцем та твариною.

"Футболісти – безумовно, відомі особистості. Вони хочуть, щоб їх сім'ї залишалися в безпеці. Ротвейлери – неагресивні тварини, якщо їх не розлютити" – розповів керівник Chaperone K9 Річард Арнольд.



Погба з представниками Chaperone K9 та своїм ротвейлером

Варто зазначити, що Погба не єдиний гравець МЮ, який має бійцівську собаку від Chaperone K9. Серед них і Маркус Решфорд.



Решфорд і його бійцівський пес

Німецьку вівчарку має й гравець МЮ Філ Джонс.



Філ Джонс з родиною та домашніми улюбленцями