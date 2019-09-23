Поль Погба купив ротвейлера за 15 тисяч фунтів, щоб захиститися від фанатів: фото

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Поль Погба
Поль Погба

Не надто вдалі результати "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті змушують гравців команди думати про свій захист. І витрачати на це чималі кошти.

А от і причина: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник МЮ Поль Погба купив ротвейлера за 15 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun. Собаку він купив у спеціалістів з Chaperone K9, які й підтвердили цей факт. А також виклали фото з гравцем та твариною.

"Футболісти – безумовно, відомі особистості. Вони хочуть, щоб їх сім'ї залишалися в безпеці. Ротвейлери – неагресивні тварини, якщо їх не розлютити" – розповів керівник Chaperone K9 Річард Арнольд.


Погба з представниками Chaperone K9 та своїм ротвейлером

Варто зазначити, що Погба не єдиний гравець МЮ, який має бійцівську собаку від  Chaperone K9. Серед них і Маркус Решфорд.


Решфорд і його бійцівський пес

Німецьку вівчарку має й гравець МЮ Філ Джонс.


Філ Джонс з родиною та домашніми улюбленцями

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Світ тварин
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