Поле на "Олімпійському" – це катастрофа, – головний тренер "Челсі" перед матчем з "Динамо"

630 Читать новость на русском
Мауріціо Саррі
Мауріціо Саррі / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі відповів на питання журналістів напередодні матчу-відповіді з "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Саррі всерйоз розкритикував стан поля на НСК "Олімпійський".

Читайте також: Чи має "Динамо" шанси у матчі проти "Челсі": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Катастрофа. Поле погане, вважаю його небезпечним. Можливо, причина в зимі: грав тут у вересні, і поле було прекрасним.

"Не можу зрозуміти, чому УЄФА не приділяє цьому увагу. Але нам потрібно прийняти цю ситуацію. Вважаю, що поле буде важким і для "Динамо". Це проблема для нас і для нашого опонента", – розповів італієць.

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" зазнало втрату перед матчем проти "Челсі" у Лізі Європи. Киянам у цій грі не допоможе лідер команди Беньямін Вербіч. Якщо перший матч проти "Челсі" у Лондоні Вербіч пропустив через дискваліфікацію, то на матч у Києві він не вийде через хворобу.

Матч-відповідь "Динамо" з "Челсі" відбудеться у четвер, 14 березня. Початок гри о 19:55. Поєдинок у Великобританії завершився поразкою киян з рахунком 0:3.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
7106
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи Челсі
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стало відомо, скільки Дмитро Підручний заробив за перемогу на чемпіонаті світу з біатлону
сьогодні 17:33 Стало відомо, скільки Дмитро Підручний заробив за перемогу на чемпіонаті світу з біатлону
1364
Еліна Світоліна може стати другою ракеткою світу: що для цього потрібно
сьогодні 15:46 Еліна Світоліна може стати другою ракеткою світу: що для цього потрібно
694
Відомий гонщик Формули-1 розповів, як алкоголь допомагав йому готуватися до змагань
сьогодні 12:55 Відомий гонщик Формули-1 розповів, як алкоголь допомагав йому готуватися до змагань
173
Зінченко перетворився на Коноплянку після розгрому над "Шальке": яскраве фото
сьогодні 12:18 Зінченко перетворився на Коноплянку після розгрому над "Шальке": яскраве фото
2246
Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію
сьогодні 09:17 Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію
375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук