Поле на "Олімпійському" – це катастрофа, – головний тренер "Челсі" перед матчем з "Динамо"

Головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі відповів на питання журналістів напередодні матчу-відповіді з "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Саррі всерйоз розкритикував стан поля на НСК "Олімпійський".

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Катастрофа. Поле погане, вважаю його небезпечним. Можливо, причина в зимі: грав тут у вересні, і поле було прекрасним.

"Не можу зрозуміти, чому УЄФА не приділяє цьому увагу. Але нам потрібно прийняти цю ситуацію. Вважаю, що поле буде важким і для "Динамо". Це проблема для нас і для нашого опонента", – розповів італієць.

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" зазнало втрату перед матчем проти "Челсі" у Лізі Європи. Киянам у цій грі не допоможе лідер команди Беньямін Вербіч. Якщо перший матч проти "Челсі" у Лондоні Вербіч пропустив через дискваліфікацію, то на матч у Києві він не вийде через хворобу.

Матч-відповідь "Динамо" з "Челсі" відбудеться у четвер, 14 березня. Початок гри о 19:55. Поєдинок у Великобританії завершився поразкою киян з рахунком 0:3.

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