Поліцейські увірвалися в номер Світоліної в готелі і наставили на неї зброю

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

В американському Індіан-Уеллсі поліція провела обшук в готелі, де проживає найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

Відповідний пост Світолна оприлюднила у власному Twitter-акаунті.

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Наші лиця, коли четверо поліцейських вриваються в наш готельний номер, наводять на нас зброю і кричать: "Руки вгору!"
– написала Світоліна, додавши до запису хештег "день відпочинку".

Як повідомляє News Channel 3, поліцейські отримали інформацію про можливу стрільбу в готелі.

Вони обшукали всю територію, перевіривши кожен готельний номер. Також була проведена евакуація. Під час операції були задіяні великі сили поліції. Інформація про стрілянину не підтвердилася.

У коментарях до її запису висловлено припущення, що Світоліна й інші гості готелю стали жертвами так званого swatting – "розваги", при якій в готелі, де живуть знаменитості, помилковими тривожними повідомленнями викликають поліцію. Таке траплялося в готелях, де жили Джастін Бібер, Том Круз, Періс Хілтон та інші популярні люди.

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У п'ятницю, 15 березня, Еліна Світоліна проведе півфінальний поєдинок на турнірі WTA в Індіан-Уеллсі.

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Теги: Новини США Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Поліція Теніс
Джерело: 24 Канал
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