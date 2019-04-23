Поліцейський кінь трагічно загинув на футбольному матчі в Англії: фото

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Фанати "Блекпула" святкують перемогу
Фанати "Блекпула" святкують перемогу / GETTY IMAGES

Поліцейський кінь Моркамб загинув при патрулюванні матчу англійської Ліги 1 – третього за значимістю дивізіону Англії.

У матчі між "Блекпулом" і "Флітвуд Таун" кінь злякався фанатів гостей і налетів на металевий стовп.

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Незважаючи на допомогу ветеринара, врятувати коня не вдалося. Вершник же потрапив до лікарні після падіння з висоти, повідомляє The Guardian.

"Блекпул" у цьому матчі переміг вдома з рахунком 2:1 і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. "Флітвуд" поступається п'ятьма очками і займає 12-е місце.

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Теги: Спорт Футбол
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