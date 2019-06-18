Поліція не затримала Мішеля Платіні через справу про корупцію у футболі

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Мішель Платіні
Мішель Платіні

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні не був затриманий поліцією. Але його таки допитали у справі про можливі махінації щодо вибору Катару як країни-господаря Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

За даними CNN, поліція лише допитала Платіні, але не затримувала його. Хоча перед тим були повідомлення французьких ЗМІ саме про затримання Платіні у справі про вибір країни-господаря Мундіалю.

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При цьому у французькій поліції поки більше не коментують цю справу.

Справа Платіні та обрання Катару господарем ЧС-2022
У грудні 2010 року Катар отримав право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Такий вибір спровокував чутки про можливу корупцію при голосуванні, до якої міг бути причетний тодішній президент Франції Ніколя Саркозі. Він через Мішеля Платіні домігся обрання Катару господарем Мундіалю. Натомість Катар викупив паризький клуб ПСЖ та запустив у Франції спортивний канал.

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Теги: Футбол Спорт Корупція Новини Спорту Мішель Платіні
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