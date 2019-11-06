Поліція опублікувала моторошне відео збройного нападу на Озіла й Колашинаца
Британська поліція опублікувала відео збройного нападу на футболістів лондонського "Арсеналу" Месута Озіла й Сеада Колашинаца.
Коли стався інцидент?
У липні 2019 року футболісти проїжджали на своєму автомобілі в північному районі Лондона через Голдерс-Грін, коли на них напала озброєна ножами банда на скутерах.
Озіл вискочив з машини й побіг по допомогу в ресторан Likya, який розташовувався поруч. Сеад Колашинац у цей час вибіг з автомобіля і вступив у бійку з невідомими.
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Публікація відео
Видання Sky Sports розмістило нове відео нападу на Озіла й Колашинаца, яке опублікувала британська поліція.
На ньому видно як двоє осіб в шоломах погрожують футболістам. Одна з осіб була озброєна предметом, який схожий на ніж.
Чим завершився інцидент?
На щастя, Месут Озіл та Сеад Колашинац не постраждали. 30-річний Ешлі Сміт визнав себе винним у спробі пограбування гравців лондонського "Арсеналу".
Другий підозрюваний, 26-річний Джордан Нортовер, також визнав себе винним.
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