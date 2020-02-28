Поліція впіймала хакера, який зламав приватну переписку Гвардіоли і вимагав 100 тисяч фунтів

Манчестерская поліція заарештувала хакера за незаконне проникнення в електронну пошту головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли.

Як стверджує The Sun, хакер отримав доступ до списку контактів Гвардіоли, а також до його листування в електронній пошті, де містяться конфіденційні деталі щодо гравців і трансферів.

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Витік інформації трапилася в 2017 році, коли хакер як співробітник IT-компанії працював на тренувальній базі "містян". У листуванні Гвардіоли за той період згадуються деякі трансферні цілі "Сіті", включаючи Сократіса Папастатопулоса і Маттейса Де Лігта.

Повідомляється, що хакер намагався продати здобуту інформацію за біткоіни вартістю в 100 тисяч фунтів, проте поліція заарештувала 30-річного чоловіка.

Напередодні Гвардіола вбив в Мадриді двох зайців – тренер "Манчестер Сіті" і "Реал" здолав 2:1, і рекорд на свій рахунок записав. Наставник Олександра Зінченка став коучем, який частіше за інших в цьому столітті обігравав "Королівський клуб".