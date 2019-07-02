Поліція взялася за розслідування договірних матчів в українському футболі
Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів деталі розслідування справи договірних матчів за участі ПФК "Суми".
Також керівник організації пояснив, чому КДК УАФ так довго виносив рішення по клубу.
Читайте також: Клуб Першої ліги отримав пропозицію в 300 тисяч гривень за договірний матч
По ПФК "Суми" – там вже займається поліція. По ним вже прийняте рішення. Я не виправдовую федерацію. Це пляма на всіх нас: грає один клуб – страждають усі.
Але є система правосуддя. З них треба спитати: чому не прийняли рішення раніше. А можливо просто тому, що вперше таку справу розглядали? Велика папка зі справою прийшла з поліції і поставте себе на місце члена КДК. Вони затягнули терміни: у квітні винесли рішення, у "Сум" був час на апеляцію і вони встигли дограти чемпіонат,
– цитує Макарова FootballHub.
Як відомо, "Суми" отримали покарання за багаторазову участь у договірних матчах. Довічну дискваліфікацію отримали чотири гравці клубу, а також президент та помічник тренера "Сум". Ще частина гравців отримала дискваліфікацію на різний термін. Протягом десяти днів клуб міг оскаржити рішення, що й вирішив зробити.
22 травня 2018 року поліція опублікувала список клубів, які підозрюються в організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Серед цих команд є і "Колос", який пробився в УПЛ.