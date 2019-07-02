Поліція взялася за розслідування договірних матчів в українському футболі

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів деталі розслідування справи договірних матчів за участі ПФК "Суми".

Також керівник організації пояснив, чому КДК УАФ так довго виносив рішення по клубу.

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По ПФК "Суми" – там вже займається поліція. По ним вже прийняте рішення. Я не виправдовую федерацію. Це пляма на всіх нас: грає один клуб – страждають усі.



Але є система правосуддя. З них треба спитати: чому не прийняли рішення раніше. А можливо просто тому, що вперше таку справу розглядали? Велика папка зі справою прийшла з поліції і поставте себе на місце члена КДК. Вони затягнули терміни: у квітні винесли рішення, у "Сум" був час на апеляцію і вони встигли дограти чемпіонат,

– цитує Макарова FootballHub.

Як відомо, "Суми" отримали покарання за багаторазову участь у договірних матчах. Довічну дискваліфікацію отримали чотири гравці клубу, а також президент та помічник тренера "Сум". Ще частина гравців отримала дискваліфікацію на різний термін. Протягом десяти днів клуб міг оскаржити рішення, що й вирішив зробити.

22 травня 2018 року поліція опублікувала список клубів, які підозрюються в організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Серед цих команд є і "Колос", який пробився в УПЛ.