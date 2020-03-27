Поліція затримала футболіста "Евертона": замість самоізоляції він їздив п'яним за кермом

Не всі футболісти готові дотримуватися правил самоізоляції. При цьому дехто порушує й звичні правила – сідає п'яним за кермом.

Одним з таких виявився футболіст англійського "Евертона" Умар Ніяссе. Замість того, щоб перебувати вдома, як цього вимагають правила самоізоляції, гравець вирішив розважитися в компанії друзів.

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Саме в компанії друга та ще двох дівчат Умар Ніяссе перебував, коли поліція зупинила їх автомобіль. Сам гравець і був за кермом.



Поліція затримала п'яного гравця "Евертона" Ніяссе за кермом, коли він мав перебувати на самоізоляції (фото: The Sun)

Проблем стало ще більше, коли виявилося, що футболіст "Евертона" перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Решта теж були п'яними, але вони не перебували за кермом автомобіля.

Дівчат після цього відпустили, а хлопці ще довго вирішували ситуацію з правоохоронцями.

Яке покарання чекає на футболіста – поки невідомо. Та варто відзначити, що в Англії доволі жорстко ставляться до п'яних за кермом. Навіть якщо вони чемпіони світу. Так сталося з воротарем лондонського "Тоттенхема" Уго Льорісом. Його влітку 2018 року затримала поліція п'яним за кермом. А згодом суд позбавив посвідчення водія на 20 місяців та оштрафував на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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