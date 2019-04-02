Поліція затримала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі: фото

233 Читать новость на русском
В Запоріжжі запобігли проведенню договірного матчу
В Запоріжжі запобігли проведенню договірного матчу

В Запоріжжі запобігли проведенню договірного матчу. Поліція провела спецоперацію, в ході якої були затримані організатори дійства. За "здачу" матчу зловмисники пропонували гравцям 5 тисяч доларів.

За інформацією FootballHub, дана сума призначалася футболістам "Зорі" (U-21). А матч на якому хотіли заробити – "Динамо" – "Зоря" в першості молодіжних команд.

Читайте також: Контрольний поєдинок "Рух" – "Нива" перервали через аномальні букмекерські ставки: відео

"За програш у футбольному матчі гравцям клубу пропонували 5 тисяч доларів США", – йдеться в повідомленні Нацполіції на Facebook.

У понеділок, 1 квітня, під час передачі чергового "траншу" у 20 тисяч гривень фігуранти були викриті працівниками поліції та прокуратури. Ще 55 тисяч гривень правопорушники повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів ФК одразу після передачі готівки. Решту – після проведення футбольного матчу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

До слова, матч "Зоря" – "Динамо" U-21 завершився з рахунком 3:1 на користь динамівців.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
сьогодні
10129
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Скандал з договірними матчами в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Уболівальник відсвяткував чемпіонство улюбленої команди з черепом дідуся: відео
сьогодні 17:21 Уболівальник відсвяткував чемпіонство улюбленої команди з черепом дідуся: відео
148
Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
сьогодні 15:16 Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
78
Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
сьогодні 10:19 Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
481
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
3713
В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
1 квітня 18:16 В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
821
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук