Поліція затримала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі: фото

В Запоріжжі запобігли проведенню договірного матчу. Поліція провела спецоперацію, в ході якої були затримані організатори дійства. За "здачу" матчу зловмисники пропонували гравцям 5 тисяч доларів.

За інформацією FootballHub, дана сума призначалася футболістам "Зорі" (U-21). А матч на якому хотіли заробити – "Динамо" – "Зоря" в першості молодіжних команд.

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"За програш у футбольному матчі гравцям клубу пропонували 5 тисяч доларів США", – йдеться в повідомленні Нацполіції на Facebook.

У понеділок, 1 квітня, під час передачі чергового "траншу" у 20 тисяч гривень фігуранти були викриті працівниками поліції та прокуратури. Ще 55 тисяч гривень правопорушники повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів ФК одразу після передачі готівки. Решту – після проведення футбольного матчу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

До слова, матч "Зоря" – "Динамо" U-21 завершився з рахунком 3:1 на користь динамівців.

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