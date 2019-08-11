Поліція затримала підозрюваних у нападі на гравців "Арсеналу" Озіла та Колашинаца

Затримані підозрювані в нападі на гравців лондонського "Арсеналу" Месута Озіла та Сеада Колашинаца. Ними виявилися двоє 27-літніх чоловіків.

Нагадаємо, Месут Озіл та його партнер по команді Сеад Колашинац 25-го липня проїжджали через район Лондона Голдерс-Грін, коли на них напала озброєна ножами банда на скутерах. Колашинац вибіг з автомобіля і вступив у бійку з невідомими.

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За повідомленням Sky Sports, затримані підозрювані тепер постануть перед судом 6-го вересня.

Варто додати, що "Арсенал" вирішив не залучати обох гравців в матчі першого туру АПЛ з "Ньюкаслом" в цілях безпеки.