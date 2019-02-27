Поліція затримала спортсменів на чемпіонаті світу з лижних видів спорту, їм загрожує ув’язнення

В Австрії затримали п’ятьох спортсменів, лікаря та причетних до них осіб через підозру у розповсюджені та вживанні допінгу. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Загалом під час спільної спецоперації австрійських та німецьких правоохоронців під кодовою назвою "Кровопускання" (Aderlass), було затримано дев'ять осіб. Серед них два австрійські, один казахський і два естонські спортсмени. Було проведено 16 обшуків, повідомили у австрійській поліції.

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Також затримали й спортивного лікаря, навколо якого і було організовано злочинне угрупування. Воно займалося використання допінгу спортсменами для їх кращих результатів, відтак отримання більших призових.

Слідство вважає, що злочинне угруповання протягом багатьох років забезпечувало допінгом кращих спортсменів. За даними правоохоронців, вони діяли в німецькому Ерфурті.

Використання допінгу, згідно з австрійським законодавством, передбачає кримінальну відповідальність. Наприкінці 2018 року австрійська поліція провела обшуки у збірної Росії з біатлону, які прибули на етап Кубка світу у Хохфільцен.

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Варто зазначити, що у австрійській комуні Зефельд-ін-Тіроль з 20 лютого по 3 березня 2019 року відбувається чемпіонат світу з лижних видів спорту.