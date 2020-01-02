Поліція затримала трьох фанатів на грі "Брайтон" – "Челсі" через расистські та гомофобні вигуки

Поліція заарештувала трьох уболівальників за гомофобні та расистські кричалки на матчі Англійської прем'єр-ліги між "Брайтоном" та "Челсі", який відбувся 1 січня.

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Перший затриманий – вболівальник "Брайтона", який під час матчу на расовому ґрунті ображав гравців "Челсі". Ще один фанат команди господарів використовував гомофобні кричалки, спрямовані на вболівальників лондонського клубу, йдеться на сайті "Брайтона". Третім затриманим виявився шанувальник "Челсі", який викрикував гомофобні образи на адресу фанатів "Брайтона".

Спочатку усіх трьох вболівальників стюарди вивели зі стадіону ще під час матчу. Після цього їх заарештувала поліція. Тепер на них чекають судові розгляди.

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