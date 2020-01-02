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Поліція затримала трьох фанатів на грі "Брайтон" – "Челсі" через расистські та гомофобні вигуки

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Фанатів затримали під час матчу "Брайтон" – "Челсі" / brightonandhovealbion.com

Поліція заарештувала трьох уболівальників за гомофобні та расистські кричалки на матчі Англійської прем'єр-ліги між "Брайтоном" та "Челсі", який відбувся 1 січня.

Водночас: Гравець "Брайтона" забив фантастичний гол ударом через себе у матчі з "Челсі": відео

Перший затриманий – вболівальник "Брайтона", який під час матчу на расовому ґрунті ображав гравців "Челсі". Ще один фанат команди господарів використовував гомофобні кричалки, спрямовані на вболівальників лондонського клубу, йдеться на сайті "Брайтона". Третім затриманим виявився шанувальник "Челсі", який викрикував гомофобні образи на адресу фанатів "Брайтона".

Спочатку усіх трьох вболівальників стюарди вивели зі стадіону ще під час матчу. Після цього їх заарештувала поліція. Тепер на них чекають судові розгляди.

До слова: Що таке гомофобія та чому з нею потрібно боротися

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Челсі Расизм Новини Спорту
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