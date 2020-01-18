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Поліція зупинила авто Усика на дорозі: відео розвитку подій

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Усика зупинила поліція в Києві / rikauto.com.ua (ілюстративне фото)

Українського боксера Олександра Усика за кермом авто зупинила поліція Києва. Після зупинки правоохоронець попросив спортсмена показали документи.

Поки Усик шукав документи, поліцейський запитав: "Як у Вас справи?". Боксер відповів: "Взагалі все чудово", свідчить відповідне відео в інстаграм-акаунті social_organization_sikario.

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Усик запитав у правоохоронця: "Можете пояснити, чому мене зупинили?". Поліцейський пояснив, що Lexus, за кермом якого перебував боксер, входить до числа автомобілів, які найчастіше викрадають.

Фотку зробите з нами? 
– звернувся після цього правоохоронець. Усик відповів: "Можу" і розсміявся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sikario_mma_fight_club @usykaa

Публикация от S͟͟.O͟͟.S͟͟I͟͟K͟͟A͟͟R͟͟I͟͟O͟͟ (@social_organization_sikario)

 

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Спорт Новини України Олександр Усик Бокс Новини Києва Поліція Авто Транспорт Курйозні новини
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