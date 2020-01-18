Поліція зупинила авто Усика на дорозі: відео розвитку подій

Українського боксера Олександра Усика за кермом авто зупинила поліція Києва. Після зупинки правоохоронець попросив спортсмена показали документи.

Поки Усик шукав документи, поліцейський запитав: "Як у Вас справи?". Боксер відповів: "Взагалі все чудово", свідчить відповідне відео в інстаграм-акаунті social_organization_sikario.

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Усик запитав у правоохоронця: "Можете пояснити, чому мене зупинили?". Поліцейський пояснив, що Lexus, за кермом якого перебував боксер, входить до числа автомобілів, які найчастіше викрадають.

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– звернувся після цього правоохоронець. Усик відповів: "Можу" і розсміявся.