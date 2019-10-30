Половина вболівальників Усика була налаштована до мене негативно, – російський чемпіон Бівол

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Дмитро Бівол
Дмитро Бівол / twitter.com/bivol_d

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBA Дмитро Бівол 12 жовтня провів успішний захист титулу проти Леніна Кастільо. Поєдинок росіянина відбувся в андеркарді бою Олександра Усика проти Чазза Візерспуна.

Бівол розповів про настрій уболівальників, більшість яких вболівали проти нього, повідомляє NEWS.ru.

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Половина трибун свистіла ще, коли я виходив на ринг. Після мене боксував Олександр Усик, а тому в залі було відсотків 90 українських уболівальників. Ці вболівальники розділилися на дві частини. Одні вболівали за мене, а інші були налаштовані до мене негативно, особливо, коли я повісив на плечі прапор Росії.

Це не тому, що я не виправдав чиїхось очікувань в бою. Під час поєдинку на чистій російській мові я чув крики: "Ленін, вперед. Кастільо, давай" і розумів, що вболівають проти мене,
– заявив Бівол.

Бій Бівола дійсно видався не надто видовищним. Представник Росії переміг домініканця Кастільо одноголосним рішення суддів – 120:107 і двічі 119:108.

У головній події вечору боксу в Чикаго Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій вазі. Олександр достроково переміг американця Чазза Візерспуна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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