Польща – Австрія: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

В Бундеслізі Роберта Левандовскі не зупинити. На старті сезону нападник Баварії забив уже шість голів у трьох поєдинках.

Така форма бомбардира не допомогла, утім збірній Польщі уникнути поразки у матчі відбору до Євро-2020 проти Словенії. Тепер на черзі у поляків ще один важлива гра. В гості до Кадри завітає Австрія.

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Польща є фаворитом. Коефіцієнт на перемогу поляків – 2,16. Нічия – 3,42. Найменш імовірний підсумок – перемога австрійців 3,7.



Букмекерський прогноз

А от найбільш вірогідним рахунком поєдинку є нічия 1:1. Коефіцієнт на такі підсумкові цифри на табло 6,2.



Найімовірнішийрахунок матчу

Хто із суперників візьме гору у важливому для обох поєдинку дізнаємося вже 9 вересня. Матч між Польщею та Австрією розпочнеться о 21:45.