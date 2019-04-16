Польська команда хотіла стати фарм-клубом київського "Динамо"

Польський клуб "Рух" з міста Хожув звернувся до київського "Динамо" щодо можливості співпраці. Польська команда могла стати фарм-клубом киян.

"Рух" зараз переживає не найкращі часи – команда займає передостаннє місце у другому дивізіоні. І може вилетіти у третій дивізіон. Тож у керівництва клубу виникла ідея підсилитися гравцями з України. І запропонувати співпрацю київському "Динамо" у цьому питанні. Однак домовитися не вдалося.

"Ми говорили з київським "Динамо". Ми хотіли, щоб український клуб приєднався до нас як співінвестор, тоді він був би одним з акціонерів, а "Рух" став би фарм-клубом для "Динамо". Представники київського клубу, однак, заявили, що наша команда повинна бути хоча б у першому дивізіоні", – розповів голова наглядової ради Здзіслав Бик у коментарі Sportowe Fakty.

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Щодо того, звідки виникла така ідея, то Здзіслав Бик має компанію, яка виробляє ланцюги для видобутку корисних копалин. Він співпрацює з багатьма українськими компаніями. Тож вийти на власників "Динамо" у нього не виникло проблем.

Зважаючи, що "Рух" може вилетіти до третього дивізіону, поки про співпрацю між клубами мова не йде.