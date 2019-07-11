Польські та болгарські фанати влаштували погром в Братиславі перед матчем Ліги Європи: відео

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Фанати влаштували безлади у Братиславі
Фанати влаштували безлади у Братиславі / twitter.com/RSI_English

У Братиславі 11 липня відбудеться матч кваліфікації Ліги Європи між словацьким "Ружемброком" і болгарським"Левскі". У той же день польська "Краковія" зіграє на виїзді проти також словацької "Дунайської Стреди".

У центрі міста за добу до матчу побоїще влаштували вболівальники "Левскі" і "Краковії", перетворивши один із закладів в розруху. Також там були і фанати "Аякса", які допомагали полякам.

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Футбольні фанати влаштували масові безлади у центрі Братислави

Поліція, яка прибула на місце заворушень, затримала близько 80 фанатів. Як свідчать очевидці, після заворушень швидка забрала кількох поранених.

Як футбольні фанати розтрощили заклад у центрі Братислави: відео

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Словаччина Ліга Європи
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