Польські та болгарські фанати влаштували погром в Братиславі перед матчем Ліги Європи: відео

У Братиславі 11 липня відбудеться матч кваліфікації Ліги Європи між словацьким "Ружемброком" і болгарським"Левскі". У той же день польська "Краковія" зіграє на виїзді проти також словацької "Дунайської Стреди".

У центрі міста за добу до матчу побоїще влаштували вболівальники "Левскі" і "Краковії", перетворивши один із закладів в розруху. Також там були і фанати "Аякса", які допомагали полякам. Читайте також: Федецький зробив неочікувану заяву про Ракіцького





Футбольні фанати влаштували масові безлади у центрі Братислави Поліція, яка прибула на місце заворушень, затримала близько 80 фанатів. Як свідчать очевидці, після заворушень швидка забрала кількох поранених. Як футбольні фанати розтрощили заклад у центрі Братислави: відео