Польський гонщик Формули-1 Роберт Кубіца покине команду Williams

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Роберт Кубіца
Роберт Кубіца / twitter.com/williamsracing

Команда Формули-1 Williams підтвердила, що польський пілот Роберт Кубіца покине команду після закінчення сезону. Разом з поляком Williams покине і його спонсор – польська нафтогазова компанія PKN Orlen.

Роберт Кубіца подякував команді Williams за те, що вони допомогли йому повернутися у Формулу-1.

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Я отримав задоволення від співпраці з Williams спочатку в ролі резервного пілота, а в цьому році в ролі основного, але відчуваю, що прийшов час зробити наступний крок у моїй кар'єрі,
– заявив Роберт.

Заступник керівника команди Williams Клер Вільямс висловила подяку польському пілоту.

Я хочу подякувати Роберту за напружену роботу й з повагою ставлюся до його вирішення покинути команду в кінці сезону. У ролі резервного, а потім й основного пілота Роберт доклав зусиль для команди. Ми бажаємо йому всього найкращого в майбутній кар'єрі,
– сказала Вільямс.

У компанії PKN Orlen, яка покидає Williams, але залишиться у Ф1, підтвердили, що в майбутньому продовжать підтримувати Кубіцу.

У Williams назвуть склад команди на наступний сезон, коли буде прийнято рішення. Найімовірніше, напарником Джорджа Расселла стане Ніколас Латіфа.

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Теги: Спорт Формула-1 Williams Роберт Кубіца
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