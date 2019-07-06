Польський тенісист у карколомному стрибку виграв розіграш у Джоковича на Вімблдоні: відео
Польський тенісист Хуберт Гуркач в 1/16 Вімблдону зустрівся з найсильнішим тенісистом планети Новаком Джоковичем. Поляк, який посідає 48 сходинку у рейтингу ATP, зумів нав'язати боротьбу сербу.
Джоковичу вдалося виграти тільки за підсумком чотирьох партій.
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Окрасою матчу став розіграш у другому сеті, який поляк і виграв. За рахунку 6:5 на користь Гуркача йому вдалося заробити брейк-пойнт.
Поляк вийшов до сітки й Джокович потужним ударом спробував обіграти його. Однак Хуберт у карколомному стрибку відбив удар серба й виграв розіграш.
Джокович є чинним чемпіоном Вімблдону. В 1/8 фіналу він зустрінеться з французом Уго Умбером.
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