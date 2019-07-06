Польський тенісист у карколомному стрибку виграв розіграш у Джоковича на Вімблдоні: відео

Польський тенісист Хуберт Гуркач в 1/16 Вімблдону зустрівся з найсильнішим тенісистом планети Новаком Джоковичем. Поляк, який посідає 48 сходинку у рейтингу ATP, зумів нав'язати боротьбу сербу.

Джоковичу вдалося виграти тільки за підсумком чотирьох партій.

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Окрасою матчу став розіграш у другому сеті, який поляк і виграв. За рахунку 6:5 на користь Гуркача йому вдалося заробити брейк-пойнт.

Поляк вийшов до сітки й Джокович потужним ударом спробував обіграти його. Однак Хуберт у карколомному стрибку відбив удар серба й виграв розіграш.

Good luck picking your favourite hot shot from Day 5...#Wimbledon pic.twitter.com/isk7QXblgK — Wimbledon (@Wimbledon) 5 липня 2019 р.

Джокович є чинним чемпіоном Вімблдону. В 1/8 фіналу він зустрінеться з французом Уго Умбером.