Польський тенісист у карколомному стрибку виграв розіграш у Джоковича на Вімблдоні: відео

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Хуберт Гуркач
Хуберт Гуркач / twitter.com/josemorgado

Польський тенісист Хуберт Гуркач в 1/16 Вімблдону зустрівся з найсильнішим тенісистом планети Новаком Джоковичем. Поляк, який посідає 48 сходинку у рейтингу ATP, зумів нав'язати боротьбу сербу.

Джоковичу вдалося виграти тільки за підсумком чотирьох партій.

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Окрасою матчу став розіграш у другому сеті, який поляк і виграв. За рахунку 6:5 на користь Гуркача йому вдалося заробити брейк-пойнт.

Поляк вийшов до сітки й Джокович потужним ударом спробував обіграти його. Однак Хуберт у карколомному стрибку відбив удар серба й виграв розіграш.

Джокович є чинним чемпіоном Вімблдону. В 1/8 фіналу він зустрінеться з французом Уго Умбером.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Вімблдон
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