У суботу, 30 травня, помер американський легкоатлет Боббі Морроу. Видатний олімпійський чемпіон помер на 84 році життя.

Про смерть володаря трьох золотих олімпійських медалей з легкої атлетики повідомляє сайт Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics).

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Причина смерті Боббі Морроу не уточнюється.

Коротка біографія Боббі Морроу

На Олімпійських іграх-1956 у австралійському Мельбурні він став одним із чотирьох спортсменів, які виграли "золото" на одних іграх на дистанціях 100 м, 200 м та естафеті 4 х 100 м.

Такий успіх, крім нього, підкорився лише Джессі Оуенсу (1936), Карлу Льюїсу (1984) та Усейну Болту (2012 та 2016).

Що цікаво, за декілька днів перед Іграми Морроу підхопив вірус, що призвело до втрати ваги, але не завадило здобути три медалі.

За свою кар’єру він встановив 11 світових рекордів.

У 1960-му американець внаслідок травми не зумів кваліфікуватися до складу збірної на Олімпійські ігри в Римі, після чого вирішив остаточно завершити кар'єру.

Йому було лише 25. Після виходу на пенсію Морроу відійшов від спорту й повернувся до рідного міста Сан-Беніто, працюючи фермером і столяром.

У 1989 році він був включений до Національної зали слави легкої атлетики США.