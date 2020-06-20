Колишній півзахисник італійського "Інтера" Маріо Корсо пішов з життя. Корсо помер 20 червня у віці 78 років.

Причини смерті ексфутболіста невідомі. Про це повідомляє офіційний Twitter "Інтера".

Дивіться також "Рух" офіційно повідомив про зараження футболістів COVID-19

"Маріо Корсо, вічний чемпіон, пішов. Думками ми звертаємося до його сім'ї в цей непростий час. Є такі люди, яким судилося стати легендою. Володарі унікальних талантів, яких не можна не любити", – сказано в повідомленні клубу серії А.

É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

Що відомо про Маріо Корсо

"Божественна ліва нога", як називали Корсо вболівальники "Інтера", грав на позиції лівого вінгера і виділявся філігранним виконанням "стандартів" і флангових передач, найвищої технікою, інтелектом і витривалістю.

Легендарний гравець захищав кольори "нерадзуррі" у 1957-1973 роках, провівши за міланський клуб 509 матчів, в яких забив 94 голи. Також Корсо виграв у складі "зміїв" 4 титули чемпіона Італії, 2 Кубка чемпіонів і 2 міжконтинентальних кубка.

У складі збірної Італії Корсо провів 23 матчі (4 голи). Завершив кар'єру гравця Маріо в Дженоа (31 матч у всіх турнірах, 6 голів), після чого без особливого успіху тренував "Лечче", "Катандзаро", "Інтер", "Мантову" і "Барлетта".