Помер легендарний футболіст "Реалу" Хав'єр Агілар

Колишній форвард збірної Іспанії та "Реалу" Хав'єр Агілар помер на 71-му році життя. Точна причина смерті колишнього нападника поки не відома.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравець виступав за мадридський клуб з 1971-го по 1979 рік, ставши п'ятиразовим чемпіоном Іспанії і двічі володарем Кубка країни.

Нападник відіграв за королівський клуб вісім сезонів, провів 190 матчів, в яких забив 50 м'ячів.

Також в його кар'єрі були "Расинг", "Спортінг" і "Райо Вальєкано". За збірну Іспанії він провів три матчі і забив 1 м'яч.

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