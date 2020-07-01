На 21 році обірвалось життя перспективного мексиканського боксера Хав'єра Гонсалеса. Хлопець боровся із важкою недугою.

Сумну звістку сповістило видання World Boxing News.

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Страшна хвороба

З літа 2019 року він боровся з онкологічним захворюванням. Свій останній поєдинок Гонсалес провів ще у квітні 2019 року у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

На професійному рингу мексиканець виграв усі свої 15 поєдинків, із них здобув 11 дострокових перемог.

У аматорах Хав'єр Гонсалес провів загалом 180 боїв і тричі здобував золото національного чемпіонату. Виступати у професіонали перейшов ранньому у віці 16 років.

Йому пророкували чемпіонське майбутнє у легкій або суперлегкій вазі.

Всесвітня рада боксу та його президент Маурісіо Сулейман виступили із заявою про сумну новину. У листі було вказано, що Гонсалес покинув цей світ після сміливої ​​боротьби з раком у лімфатичних вузлах. Але Хав'єр назавжди залишиться в історії боксу.