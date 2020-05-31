Раптово помер батько тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня – Петро Ротань. Петро Миколайович Ротань помер у суботу, 30 травня.

Батько Руслана Ротаня помер на 64 році життя, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

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Причині смерта Петра Ротаня не повідомляються.

УАФ, президент "Динамо" Ігор Суркіс та інші українські клуби висловили співчуття Руслану Ротаню.

Коротка біографія Петра Ротаня

Петро Ротань ставав бронзовим призером чемпіонату УРСР серед аматорів у 1985 році.

Він чемпіон УРСР серед аматорів (1986-й), срібний призер другої ліги чемпіонату СРСР (1988-й).

З 1980 до 1989 року грав у професійному клубі "Колос", який пізніше змінив назву на "Ворскла".

У другій лізі чемпіонату СРСР провів 184 матчі, в яких забив 13 голів.

Тренував аматорську команду "Нове життя" в Полтаві.