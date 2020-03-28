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Помер 14-річний талановитий футболіст іспанського "Атлетіко"

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Крістіана Мінчол / ФК "Атлетіко"

Юний перспективний гравець академії іспанського "Атлетіко" Крістіан Мінчол помер у 14-річному віці. Причина смерті футболіста не повідомляється.

Про це повідомив офіційний сайт клубу. Молодий гравець виступав за "матрацників" з сезону 2013/14.

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"Атлетіко" приєднується до скорботи і хоче передати щирі співчуття родині та друзям Крістіана, – йдеться в повідомленні мадридського клубу.

Генеральний директор "Атлетіко" Мігель Анхель Гіль шокований смертю юного талановитого гравця: "У подібних ситуаціях виникає відчуття безпорадності. Це жахливо. У останні дні померли дуже близькі мені люди, деякі – від коронавірусу, інші – від інших хвороб. Прикро, що не можна попрощатися з ними належним чином. У мене розбите серце. Крістіану було всього 14 років. Посилаю великий поцілунок його сім'ї і всім, хто зіткнувся з подібним. Ми приспустимо прапор клубу в пам'ять про Крістіана і інших спортсменів, які загинули в останні тижні".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Здоров'я Атлетіко Втрати
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