Помер батько загиблого футболіста Еміліано Сали Орасіо Сала. Чоловік помер у своєму будинку в місті Прогресо від серцевого нападу.

Аргентинська газета Clarin повідомляє, що 58-річний Орасіо Сала раптово відчув біль в грудях, але коли лікарі швидкої допомоги добралися до його будинку, він вже не подавав ознак життя.

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Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій годині ранку, лікарі були вже там. Коли я під'їхав до їхнього будинку, він уже помер,

– сказав мер Прогресо Хорхе Мюллер в ефірі радіостанції La Red.

Muere el padre del fallecido futbolista Emiliano Sala - https://t.co/VNqNbFpZeR — CRHoy.com (@crhoycom) 26 апреля 2019 г.

Що сталося з Еміліано Сала?

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