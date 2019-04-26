Помер батько загиблого футболіста Еміліано Сали

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Орасіо Сала
Орасіо Сала

Помер батько загиблого футболіста Еміліано Сали Орасіо Сала. Чоловік помер у своєму будинку в місті Прогресо від серцевого нападу.

Аргентинська газета Clarin повідомляє, що 58-річний Орасіо Сала раптово відчув біль в грудях, але коли лікарі швидкої допомоги добралися до його будинку, він вже не подавав ознак життя.

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Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій годині ранку, лікарі були вже там. Коли я під'їхав до їхнього будинку, він уже помер,
– сказав мер Прогресо Хорхе Мюллер в ефірі радіостанції La Red.

Що сталося з Еміліано Сала?

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Пропав Еміліано Сала
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