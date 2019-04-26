Помер батько загиблого футболіста Еміліано Сали
Помер батько загиблого футболіста Еміліано Сали Орасіо Сала. Чоловік помер у своєму будинку в місті Прогресо від серцевого нападу.
Аргентинська газета Clarin повідомляє, що 58-річний Орасіо Сала раптово відчув біль в грудях, але коли лікарі швидкої допомоги добралися до його будинку, він вже не подавав ознак життя.
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Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій годині ранку, лікарі були вже там. Коли я під'їхав до їхнього будинку, він уже помер,
– сказав мер Прогресо Хорхе Мюллер в ефірі радіостанції La Red.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
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