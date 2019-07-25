Після бою помер аргентинський боксер Уго Сантільяна (18+)

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Уго Сантільяна – аргентинський боксер помер – відео останнього бою Сантільяга-Абреу
Уго Сантільяна / Фото з відкритих джерел

Аргентинський боксер Уго Сантільяна помер від травм, отриманих під час бою проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу. Аргентинець помер на 23-у році життя.

10-раундовий поєдинок проходив у суботу 21-го липня, і закінчився нічиєю. Боксер закінчив бій із закривавленим обличчям.

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Під час оголошення суддівських записок Сантільяна ледь тримався на ногах. Через деякий час боксер почав втрачати свідомість.

Аргентинець після поєдинку був доставлений в лікарню. Обстеження виявило у спортсмена кров'яний згусток у мозку, тому він був терміново прооперований.

Після цього у 23-річного боксера сталися дві зупинки дихання і серця. Сьогодні вранці Сантільяна помер у лікарні, повідомляє Clarín DEPORTES.

Трагічна смерть аргентинського боксера вже четверта протягом цього тижня.

У понеділок, 22 липня у віці 36 років у місті Череповець (Росія) помер місцевий боксер Артем Ігнатьєв. Причиною смерті російського спортсмена став інсульт.

Російський боксер Максим Дадашев помер 23 липня у США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся в ніч на 20 липня.

У вівторок, 23 липня, помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко. Іменитий наставник помер на 83-му році життя

 

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Теги: Спорт Бокс Втрати Новини Спорту
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