Після бою помер аргентинський боксер Уго Сантільяна (18+)

Аргентинський боксер Уго Сантільяна помер від травм, отриманих під час бою проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу. Аргентинець помер на 23-у році життя.

10-раундовий поєдинок проходив у суботу 21-го липня, і закінчився нічиєю. Боксер закінчив бій із закривавленим обличчям.

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Під час оголошення суддівських записок Сантільяна ледь тримався на ногах. Через деякий час боксер почав втрачати свідомість.

Аргентинець після поєдинку був доставлений в лікарню. Обстеження виявило у спортсмена кров'яний згусток у мозку, тому він був терміново прооперований.

Після цього у 23-річного боксера сталися дві зупинки дихання і серця. Сьогодні вранці Сантільяна помер у лікарні, повідомляє Clarín DEPORTES.

Трагічна смерть аргентинського боксера вже четверта протягом цього тижня.

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