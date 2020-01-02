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Помер Девід Стерн – колишній комісіонер НБА

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Девід Стерн / foxsports.com.tw

У середу, 1 січня, на 78 році життя помер Девід Стерн. Колишній комісіонер НБА переніс крововилив у мозок.

За інформацією Sports Illustrated, декілька тижнів тому Стерн переніс крововилив у мозок і був госпіталізований.

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На момент смерті Стерну було 77 років. Він займав пост комісіонера НБА з 1984 року до 2014-го.

"Я спостерігав за роботою Стерна протягом 22 років, він був моїм наставником і одним з найближчих друзів. Як і будь-яка легенда НБА, Девід мав дивовижний талант, в його випадку це були організованість, увага до деталей і старанна робота.

За час його роботи НБА домоглася істотного прогресу, до його заслуг можна віднести встановлення міцних партнерських відносин з представниками ЗМІ та спонсорами, впровадження сучасних технологій і програм соціальної відповідальності, які дозволили мільярдам людей стати частиною гри.

Завдяки Девіду НБА стала по-справжньому глобальним брендом, що робить Стерна не тільки одним з найбільших спортивних функціонерів в історії, а й одним з найвпливовіших бізнесменів його покоління", – прокоментував смерть Стерна нинішній комісіонер НБА Адам Сільвер.

Що відомо про Стерна? Прорив НБА пов'язують саме з його роботою. До приходу Стерна НБА була близька до банкрутства, але при ньому стала однією з найбільш успішних і багатих ліг світу.

Завдяки його роботі у складі НБА з'явилося сім нових команд, гравці змогли брати участь в Олімпійських іграх. Ім'я Стерна внесено до Зали слави баскетболу за видатний внесок у розвиток НБА.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту NBA Втрати
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