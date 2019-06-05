Помер екс-президент УЄФА Леннарт Юханссон

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Помер Леннарт Юханссон
Помер Леннарт Юханссон

Шведський футбольний функціонер, екс-президент УЄФА та колишній віце-президент ФІФА Леннарт Юханссон помер у віці 89 років.

Швед помер уві сні ще у вівторок, 4 червня, після нетривалої хвороби. Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Швеції. 

Юханссон обіймав посаду очільника УЄФА в період з 1990 по 2007 роки. Його термін перебування біля керма організації став рекордним. 26 січня 2007 поступився цю посаду в результаті голосування Мішелю Платіні.

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У 1998 році Юханссон балотувався на пост президента ФІФА, проте в підсумку він програв вибори Зеппу Блаттеру. До 2005 року Юханссон був президентом стокгольмського клубу АІК.  

Саме при керівництві Юханссона Кубок чемпіонів був переформатований у Лігу чемпіонів. А трофей Юнацької ліги УЄФА названий на його честь.

У 2005 році нагороджений золотою медаллю за видатні заслуги перед шведською культурою, наукою та суспільством.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА Втрати
Джерело: 24 канал
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